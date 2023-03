Mais de 600 ginastas de 20 países competem em Cantanhede

Cantanhede é, por estes dias, a capital internacional da ginástica aeróbica, por conta da realização da 8.ª Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica e o 11.º Open Internacional, no Pavilhão Marialvas.

As duas competições foram apresentadas, ontem, quinta-feira, numa sessão que contou com a presença da presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, e do vereador do Desporto, Adérito Machado, para além de Luís Arrais, presidente da Federação de Ginástica de Portugal, e de João Dias, presidente da Academia CantanhedeGym.

Ao intervir na sessão, Helena Teodósio começou por “sublinhar o facto de, mais uma vez, haver uma importante mobilização em torno de um acontecimento que, por direito próprio, faz parte do roteiro dos grandes acontecimentos gímnicos a nível internacional”.

“A avaliar pelas informações disponíveis sobre a edição deste ano, há fundadas expetativas para o reforço do lugar de destaque no calendário mundial da ginástica aeróbica”, considerou.

Para a autarca, a dimensão das provas e o currículo dos ginastas em competição vêm dar expressão ao trabalho que a Academia CantanhedeGym tem vindo a desenvolver na dinamização da Ginástica Aeróbica, nomeadamente no campo da formação de jovens ginastas e na competição, uma atividade que além da aeróbica inclui a ginástica acrobática. E a este propósito, Helena Teodósio sublinhou “os excelentes resultados desportivos”, com destaque para os 14 títulos nacionais em Ginástica Aeróbica e as dezenas de participações na Seleção Nacional da modalidade.

Até domingo, vão evoluir em Cantanhede 620 ginastas (mais 100 que em 2022), em representação de 20 países (mais 2 face ao ano passado) – Argentina, Austrália, Azerbaijão, Bulgária, Taipé, República Checa, Egipto, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Quirguistão, Peru, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suíça e Ucrânia.

Já o número global de envolvidos nos dois eventos supera o milhar, entre atletas, árbitros, equipas técnicas e staff de apoio.