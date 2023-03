Mamarrosa: Festival Cultural Semente faz germinar segunda edição

A segunda edição do Festival Cultural Semente já tem data marcada e promete encher diferentes lugares da Vila da Mamarrosa (Oliveira do Bairro) de livros, árvores, cultura, e reflexões sobre a terra, as localidades e a comunidade, entre 17 e 20 de março.

O Festival é organizado em parceria entre a PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade e a Galeria Olga Santos, contando com o apoio da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

O evento contará com uma feira do livro e da árvore com mais de uma dezena de livreiros, alfarrabistas e vendedores de árvores, plantas e sementes. A par deste mercado, a decorrer no salão da AMMA (Associação de Melhoramentos da Mamarrosa), a zona contígua que inclui o largo Professora Rosinda de Oliveira estará dedicada, no sábado à tarde, a uma pequena feira de hortaliças e sementes com produtores locais. Durante os outros dias do Festival, o mesmo espaço estará fechado ao trânsito e servirá de recreio para as crianças desenvolverem atividades diversas, desde jogos tradicionais ao uso de bicicletas e patins.

Em termos de programação, o evento contará com três exposições permanentes de pintura, escultura e fotografia, compreendendo obras de artistas plásticos de todo o país e dos formandos da II Oficina de Fotografia PROMOB. Estas exposições ocuparão alguns lugares desabitados da vila, como antigas adegas e destilarias.

O evento incluirá workshops e palestras sobre temas tão variados como mindfulness e aromaterapia com elementos da natureza, voluntariado ambiental ou ecopsicologia, e ateliers pedagógicos de leitura para crianças e idosos.

Haverá, ainda, tempo para uma sessão de yoga e uma caminhada literária pela vila, explorando os nomes das ruas, a poesia e prosa locais, bem como a fauna, a flora e os costumes agrícolas da envolvência.

As apresentações de livros, como A Poesia dos Retratos, de João Paulo Teles, também farão parte da programação do Semente,onde música também não vai faltar já que coletividades locais, como a Banda Juvenil da Mamarrosa e o Coro de Vozes da D’Orfeu, apresentarão o trabalho desenvolvido através de pequenos concertos. A somar, haverá dois espetáculos criados por artistas da comunidade – “De ter raízes no chão”, um concerto poético de Eduarda Mota e Ricardo Regalado com o Grupo de Cantares Populares de Bustos, e “Uma árvore e um pássaro encontram-se”, um espetáculo teatral e de poesia, criado e interpretado pelos Jovens Artistas Unidos.

A já tradicional tertúlia de reflexão será dedicada ao tema “Raiz e memória” e contará com os pareceres de individualidades ligadas à neuropsicologia, ao teatro, à arquitetura, ao associativismo cultural e ao jornalismo.

A primeira edição do evento, em março de 2022, levou centenas de pessoas à Mamarrosa para experienciar este conceito diferente, que reaproximou a comunidade à terra, à natureza e à cultura feita por organismos locais e também criada por artistas de várias raízes, mas partilhada no seio de uma localidade pequena.

Este ano, a organização salienta que não será diferente, apostando cada vez mais na perspetiva da sustentabilidade em todas as suas vertentes: ambiental, da preservação cultural e identitária do património dos lugares pequenos, do crescimento inclusivo das comunidades, do uso da terra, da produção e da criação artística.