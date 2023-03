Mealhada recebe esta terça-feira a sessão distrital do Parlamento dos Jovens

A sessão distrital de Aveiro do Ensino Secundário do Parlamento dos Jovens realiza-se esta terça-feira, dia 28 de março, no Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada. A iniciativa, promovida pela Assembleia da República, terá a participação de dezenas de jovens oriundos de 32 escolas de todo o distrito de Aveiro.

O Parlamento dos Jovens é um projeto didático e pedagógico, com 27 anos de existência, que visa a promoção da cidadania ativa e informada, junto de crianças e jovens nas suas Escolas, dinamizada pela Assembleia da República, em parceria com diversas entidades, entre as quais o IPDJ.

A fase distrital, posterior à primeira fase que se centra na eleição dos representantes de cada uma das escolas, irá eleger os representantes do Círculo do Distrito de Aveiro que irão à 3ª fase, esta já a Sessão Nacional. Esta edição do ensino secundário tem uma das maiores participações de sempre, com a inscrição de 32 escolas.

O Cineteatro Messias será o “hemiciclo” destes jovens deputados. “Depois da visita das turmas do 11⁰ ano ao Parlamento, agora temos a oportunidade de receber o Parlamento na Mealhada. Estamos a dar aos jovens uma visão e uma experiência ativa da cidadania e da importância da representatividade dos cidadãos. O Município da Mealhada, através da Zona 231, está a entregar mais oportunidades aos jovens do concelho e isso torna-nos num concelho onde é bom viver, estudar e trabalhar”, sublinha Hugo Silva, vereador da Juventude.