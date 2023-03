Mercado da Costa Nova encerra duas semanas para obras

O Mercado Municipal da Costa Nova do Prado estará encerrado ao público entre hoje, dia 6 e o próximo dia 17 de março, para obras de requalificação.

Esta intervenção prevê a reparação dos pisos interiores e das coberturas, pinturas no exterior e no interior e outros trabalhos de manutenção e conservação, num investimento que ronda os 50 mil euros, avança o Município de Ílhavo.

O mercado será alvo de melhorias no exterior e interior, nomeadamente, incluindo uma nova imagem, na qual também se prevê a colocação de painéis alusivos aos produtos da Ria de Aveiro, uma vez que é diariamente procurado por muitos turistas.

“Sendo este um importante passo para a melhoria das condições do mercado, o Município de Ílhavo agradece a compreensão de todos pelos eventuais incómodos causados na execução dos trabalhos. Em alternativa, os consumidores poderão realizar as suas compras no Mercado da Barra ou no da Gafanha da Nazaré”, acrescenta nota enviada pela Câmara Municipal de Ílhavo.

Acrescente-se que este mercado municipal vende produtos da pesca, lagunar e costeira, obtidos pela comunidade piscatória residente. Tem três áreas distintas: a dos crus (peixe e marisco), a dos legumes e panificação, e ainda a dos cozidos. Esta última funciona alguns dias da semana (variáveis dependendo da estação do ano) e apresenta os mariscos que são, obrigatoriamente, confecionados na cozinha do mercado.