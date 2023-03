“Mira à Mesa” quer colocar concelho no roteiro dos amantes da gastronomia

Iniciativa, promovida pelo Município, em parceria com os restaurantes do concelho, dá oportunidade aos mirenses de celebrar as suas raízes e tradições.

A Câmara Municipal de Mira apresentou no sábado, 11 de março, a 2.ª edição do evento gastronómico “Mira à Mesa”, na tradicional Feira dos 11, em Portomar. Baseada na Carta Gastronómica da Região da Gândara, a iniciativa, promovida pelo Município, em parceria com os restaurantes do concelho, pretende colocar Mira no roteiro dos amantes da gastronomia, mas também, dar oportunidade aos mirenses de celebrar as suas raízes e tradições.

O certame realiza-se nos próximos fins de semana, 17, 18 e 19, e 24, 25 e 26 de março, em 20 restaurantes espalhados pelas várias localidades do concelho de Mira. Os restaurantes aderentes, vão disponibilizar, além da sua carta habitual, uma ementa dedicada à carta gastronómica da Gândara, com pratos tradicionais locais.

A apresentação, no sábado, contou com a presença do chefe Albano Lourenço, que explicou como era outrora caracterizada a cozinha gandaresa – “simples, porque se preparava facilmente com um ou dois produtos, sóbria no seu modo de confeção e apresentação, e sazonal, porque estava ligada ao ciclo produtivo.”

Este evento gastronómico assenta em três grandes momentos, avançou o presidente da Câmara Municipal de Mira Raul Almeida: “promove a gastronomia e tradições gandaresas, quebra a sazonalidade e traz mais visitantes nesta altura no ano ao nosso território, e ainda ajuda a dinamizar a economia local”.

“Uma das novidades da edição deste ano passa pela oferta de 200 vouchers, que serão entregues num passatempo que decorrerá na página do Facebook do Município”, acrescentou o vereador Bruno Alcaide.