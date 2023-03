Município de Cantanhede promove curso de nadadores-salvadores

Estão abertas inscrições para Curso de Nadadores-Salvadores que vai ter lugar no Complexo de Piscinas Municipais de Cantanhede, a partir de 18 de abril, em horário pós-laboral.

Promovido pelo Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Cantanhede, em parceria com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, através da escola de formação FOZ RESGATE, a iniciativa destina-se a todos os que pretendam ser nadadores-salvadores.

Sob orientação do formador Valdemar Santos, a atividade tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos e competências, dotando os formandos para o desempenho das suas funções de forma profissional.

Nota da autarquia de Cantanhede avança que “para a frequência da formação, obrigatória e devidamente reconhecido pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) para o desempenho da função, os interessados têm necessariamente de se inscrever até ao próximo dia 11 de abril, na página da Câmara Municipal da Figueira da Foz” ou contactar o 233 402 805.

Com a duração de 150 horas e com o número mínimo de 16 formandos, a ação formativa tem um custo de 180 euros, em que inclui taxas das provas de admissão, seguro de acidentes, manual e também a inscrição para exame final no Instituto de Socorros a Náufragos.