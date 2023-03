Nuno Zamaro leva projetos de mobilidade sustentável a Moçambique

Projeto do aguedense José Nuno Amaro dá primeiro passo rumo à expansão internacional no setor da mobilidade sustentável.

A Nuno Zamaro Mobility, agência líder no setor da mobilidade sustentável em Portugal, vai replicar, pela primeira vez, internacionalmente, a sua experiência e know-how no tema para Moçambique. O país africano será o primeiro no percurso deste projeto do aguedense José Nuno Amaro rumo à expansão internacional, que depois vai avançar por outros países do PALOP, bem como o Médio Oriente.

A convite da Mozambikes, organização social fundada pelo português Rui Mesquita que desenvolve e produz bicicletas exclusivamente para as duras condições em que vivem milhões de moçambicanos nas zonas rurais, a Nuno Zamaro Mobility planeia levar, ainda neste mês de março, seus projetos voltados ao uso das bicicletas e à promoção do modo ciclável entre crianças e jovens, como o PréPOP PALOP e o PréPOP World. O objetivo é que as duas organizações, juntas, possam desenhar e desenvolver dois projetos pilotos que serão, depois, replicados no resto do país.

Para José Nuno Amaro, líder da Nuno Zamaro Mobility, “esta experiência contribuirá para a promoção do uso da bicicleta junto dos mais novos, servindo como um apoio ao excelente trabalho já desenvolvido pela Mozambikes, contando já com mais de 50 mil bicicletas entregues à população. Neste sentido, esta iniciativa piloto do PréPOP PALOP espera poder vir a ser replicada em todos os países africanos de língua portuguesa, mas sempre ajustada à realidade de cada país, como um suporte para a construção de uma sociedade mais sustentável e amiga do ambiente a partir do uso da bicicleta.”

Sediada em Águeda, a agência alterou recentemente a sua designação de “Nuno Zamaro Indústrias” para “Nuno Zamaro Mobility”, a fim de ajustar a sua comunicação para a expansão internacional que entrará agora em marcha.

Liderada por José Nuno Amaro, a Nuno Zamaro Mobility conta com mais de 23 anos de experiência em Portugal e no estrangeiro, tendo em seu portfólio diversos projetos de promoção e uso da bicicleta, como o POP e o PréPOP (Programa Operacional Pedalar), dedicado ao pré-escolar e 1º ciclo. Esta iniciativa abrangeu mais de 12 mil crianças no país, sendo o mais extenso e completo programa de iniciativa privada existente em Portugal. Este programa compreende também a aposta no desenvolvimento de bicicletas adaptadas a crianças dos 3 aos 6 anos com Necessidades Educativas Especiais (NEE).