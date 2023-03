Paulo Matos é o sucessor de Luís Santos na LAAC

Está encontrado o sucessor de Luís Santos, que no final do jogo com o Alba, no passado dia 12, decidiu sair alegando motivos pessoais.

A secção de futebol da LAAC não perdeu tempo e decidiu-se pela contratação de Paulo Matos, que fez um bom trabalho no Alba, onde esteve três temporadas e meia, tendo saído em dezembro, para o regresso de Hugo Oliveira.

O treinador, de 41 anos, começou a sua carreira na formação do Beira-Mar e Gafanha, treinou uma época a equipa principal dos gafanhotos, Alba e agora tem um enorme desafio pela frente, tentar evitar a descida da LAAC do Campeonato SABSEG.