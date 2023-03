Pink Wine Fest atrai centenas de visitantes a Cantanhede

Centenas de pessoas participaram no último sábado, dia 11 de março, na Pink Wine Fest – Mostra de Rosés da Região de Coimbra, que reuniu no Museu da Pedra produtores da Bairrada e de outros municípios da região.

Organizada no âmbito de uma parceria do Município de Cantanhede e a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, a Pink Wine Fest deu a conhecer um dos melhores ativos turísticos, os vinhos, setor onde a região da Bairrada dá cartas a nível nacional e internacional.

Ao intervir na sessão de abertura, a edil de Cantanhede, Helena Teodósio, salientou “a inquestionável qualidade dos vinhos” da Bairrada, nomeadamente os rosados, lamentando apenas que não tenha sido possível realizar o evento numa época mais quente do ano, “a ideal para consumir este tipo de vinhos”.

A autarca deu conta que esta mostra está em linha com a política seguida pelo Município na promoção dos “valiosíssimos ativos que o concelho detém no setor vitivinícola”, mas igualmente “na crescente oferta enoturística”.

“Queremos tornar Cantanhede um local incontornável na agenda dos grandes eventos nacionais de vinho e enoturismo”, enfatizou.

Também Raul Almeida, vice-presidente da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, destacou a diferenciada qualidade dos produtos turísticos da região, desde a serra ao mar, reforçando que “a gastronomia e os vinhos” assumem um papel determinante.

“A Pink Wine Fest é a prova do que de bom existe na nossa região e, por isso, é um prazer a Comunidade Intermunicipal juntar-se ao Município de Cantanhede nesta organização”, concluiu.

Os visitantes receberam um copo para poderem apreciar os espumantes e vinhos tranquilos rosados que as empresas participantes mostraram nos expositores distribuídos pelos diferentes espaços da unidade museológica dedicada à Pedra de Ançã, mas além da apresentação e degustação dos rosés, foi possível saborear alguns sabores regionais em locais propícios para o efeito e assistir a uma prova comentada pela jornalista e crítica de vinhos Valéria Zeferino.

O programa incluiu ainda animação em alguns momentos com a atuação do Quarteto de Saxofones, grupo de música de câmara constituído por instrumentistas da Banda Marialva de Cantanhede.