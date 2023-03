Rita Guerra confirmada na Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada

Certame decorre de 3 a 11 de junho. Rita Guerra fecha a programação no último dia.

Rita Guerra é a artista convidada para o encerramento da Feira de Artesanato e Gastronomia, dia 11 de junho, num concerto em que a cantora convida as filarmónicas do concelho para uma atuação conjunta. Rita Guerra é o primeiro nome de cartaz confirmado para a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada, que vai decorrer de 3 a 11 de junho.

A Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada volta a dar nova vida ao centro da cidade, de 3 a 11 de junho, com animação diversa inerente às diversas áreas que a compõem, do artesanato à gastronomia, da área da Juventude aos espetáculos divididos por dois palcos: um reservado às associações concelhias, outro dedicado aos grandes espetáculos nacionais.

Rita Guerra é o primeiro grande nome de um programa que promete ser eclético e do agrado de diversos públicos. A cantora, um dos nomes grandes da música portuguesa, apresentará um espetáculo que inclui a participação das bandas filarmónicas do concelho, resultando numa mescla dos seus grandes temas revestidos da sonoridade das filarmónicas.

O concerto será ao final da tarde de domingo, 11 de junho, dia de encerramento do certame, que terá início a 3 de junho. Para os nove dias de festa está a ser desenhado um programa que inclui diversos espetáculos com nomes bem conhecidos do público português, sendo todos os concertos de acesso gratuito.

A Feira de Artesanato e Gastronomia assenta em três conceitos chave: dar vida ao núcleo central da cidade, promover o artesanato, a gastronomia e a cultura locais; e trazer à rua, indo ao encontro da população, os serviços municipais, como o Cineteatro Messias, as políticas de Juventude ou a marca “As 4 maravilhas da Mesa da Mealhada. Água l Pão l Vinho l Leitão”.