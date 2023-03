Sangalhos DC volta a perder e desce de divisão

A 4.ª jornada do Grupo B da 2.ª fase da Liga Betclic terminou com todas as dúvidas para o Sangalhos, com a descida à Proliga. Nesta fase de manutenção, a equipa bairradina sofreu outras tantas derrotas, todas por diferenças mínimas. E o último exemplo foi no reduto do Vitória SC, ao perder apenas por três pontos nos segundos finais da partida. Perder custa sempre, mas jogo após jogo e por poucos pontos, ainda mais.

O Vitória SC entrou melhor no jogo, mas, como tem acontecido ao longo da época, mesmo com as limitações sobejamente conhecidas – neste jogo sem Anderson Correia (ao que parece deixou o clube), Nikita Kasongo e Leonel Paulo -, o Sangalhos nunca entregou os pontos e com a entrada de Dimitri Maconda terminou o primeiro período em vantagem, 22-26.

No segundo período, os minhotos entraram muito fortes, como atesta o parcial de 32-22, mas tudo estava em aberto com a diferença de 6 pontos (54-48) ao intervalo para a equipa de Guimarães.

Na segunda parte, o Vitória SC chegou a ter uma vantagem de 12 pontos, mas comandados por Dimitri Maconda, Jerónimo Luís e Cléusio Castro, o Sangalhos, com grande capacidade de resiliência e sentido de entreajuda, ganhou o terceiro período (23-17) e colocou o resultado num ponto de diferença, 72-71.

O último quarto (34-22) foi bastante equilibrado e tudo poderia ser decidido nos detalhes, com Zachary Simmons, nos segundo finais, a dar a vitória à formação minhota. O Sangalhos voltou a cair de pé e não merecia tal desfecho.

Os grandes destaques no Sangalhos vão para Jerónimo Luís (28ptas, 10res), Dimitri Maconda (26pts, 2res, 8ast, 3rb), e Cléusio Castro (22pts, 9res, 1ast, 1dl).

SANGALHOS: João Martinho (7), Tiago Barreto (4), Francisco Santiago (3), Jerónimo Luís (28) e Cléusio Castro (22) – cinco inicial – Dimitri Maconda (26), Bernardo Almeida (3), Marco Correia e Filipe Cruz.

Treinador: Emanuel Silva

Ao intervalo: 54-48

Parciais: 22-26, 32-22, 18-23, 24-22.

O Sangalhos volta a entrar em ação este sábado, às 18h30, na receção ao CD Póvoa.

FOTO: ZEROZERO