Vagos: O Barracão fez 25 anos… e a lenda continua

O restaurante O Barracão, em Vagos, celebrou 25 anos no Dia do Pai, que é também o dia da criação do projeto e pela mão do pai (e da mãe) dos três irmãos, que hoje guardam o importante tesouro que é procurado por quem gosta de cozinha tradicional de qualidade, no conforto de uma casa onde cada cliente se sente parte desta família.

