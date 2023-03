Valor da quota a pagar à Rota da Bairrada divide executivo anadiense

Os vereadores, André Henriques (PS), João Nogueira de Almeida e Jorge São José (PSD) abstiveram-se, na última reunião de executivo, realizada no passado dia 23 de março, no ponto relativo à atualização da participação do Município de Anadia na Associação Rota da Bairrada. Em causa estava o aumento do valor da quota a pagar pelo município, que passa de 7.500 para 12.000 euros/anuais.

