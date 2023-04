Ancas promove evento para a valorização do burro como património cultural

No domingo, dia 30 de abril, a aldeia de Ancas volta a ser palco de uma iniciativa inédita, centrada no animal que tem colocado esta povoação no mapa das festas e romarias da região.

Os burros são novamente o mote desta atividade, prevendo-se para este dia, entre as 9 e as 11h, um animado e concorrido passeio de burros pela aldeia de Ancas.

A iniciativa, inserida no projeto de valorização do Burro enquanto Património Cultural da Aldeia de Ancas e de Apoio aos Criadores, inclui uma ação de arte de rua, realizada no âmbito do AR DA ALDEIA – Residência Artística de Arte de Rua do FOLK ANCAS-Anadia e Roteiro de Arte de Rua de Ancas.

Mas este dia especial reserva ainda um almoço-convívio, pelas 12h30, que integra na ementa, sopa; bifanas ou vegetariano; sobremesa e bebida, com um custo de 10 euros para adulto e de 5 euros para as crianças até aos 12 anos.

Na segunda-feira, dia 8 de maio (data em que se assinala o Dia Internacional do Burro), com curadoria do CineClub Bairrada, haverá uma sessão de cinema: Au Hasard Balthazar “Peregrinação Exemplar”, de Robert Bresson. Trata-se de uma fábula construída em torno de um burro que vagueia de dono em dono. As deambulações do burro, Balthazar, exprimem uma figura capital no universo do cineasta, o acaso.