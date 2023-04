Especialistas debateram “História, Arte e Património” do concelho de Cantanhede

O II Encontro Cantanhede – História, Arte e Património foi organizado para promover a reflexão em torno de elementos da identidade local, a partir de estudos de um conjunto de académicos e investigadores com obra reconhecida em áreas que de algum modo se relacionam com esse universo.

Organizado pela Universidade Aberta, o Círculo Português de Estudos Humanísticos e o Município de Cantanhede, com o apoio do Centro de Formação da Associação de Escolas Beira Mar, do Centro de Humanidades da Universidade Nova, da Universidade dos Açores e das Juntas de Freguesia de Ançã e de Cantanhede e Pocariça, o evento decorreu em duas jornadas, a primeira em Cantanhede, em 31 de março, a última em Ançã, no dia 1 de abril.

Num comentário à margem dos trabalhos de encerramento, a presidente da autarquia, Helena Teodósio, enfatizou “a importância da iniciativa, sobretudo por constituir referências históricas, estudos historiográficos e bens patrimoniais que caracterizam o território, alguns dos quais é preciso estudar melhor e tornar mais inteligíveis, com o intuito de generalizar a partir daí a sua perceção coletiva, na perspetiva de que isso contribui para a afirmação sociocultural do concelho”.

