Espetáculo de flamenco no Cineteatro Anadia

O Cineteatro Anadia recebe, no próximo dia 30 de abril, pelas 18h, o espetáculo Flamenco Passion, no formato de quarteto musical, acompanhado por um bailarino e duas bailarinas.

Um quarteto, com um estilo muito próprio, que junta elementos típicos da raiz do Flamenco com os ritmos latinos e a sonoridade dos Balcãs, passando pelo Jazz, produzindo uma musicalidade rica, com enorme variedade de registos e linguagens musicais.

Os bailarinos, com profundo sentido de dramatismo, expressividade, um exato domínio do compasso e a convicção artística, assumem a dança como um veículo de comunicação, para a transmissão de uma mensagem de sensualidade.

O espetáculo, para maiores de 6 anos, tem a duração de 75 minutos, sem intervalo. Os bilhetes têm um custo de 12 euros, podem ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro Anadia ou online em bol.pt.