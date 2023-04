“Lado a Lado” dos Bombeiros vai ser com Cozido à Portuguesa

A gastronomia volta a servir para angariar fundos e criar proximidade com a população do concelho.

Oliveira do Bairro

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB) vai levar a cabo mais uma edição da iniciativa “Lado a Lado”, que este ano vai ser com Cozido à Portuguesa.

À semelhança de anos anteriores, onde os pratos gastronómicos foram o Bacalhau, Galo ou Rojões da Bairrada, a AHBVOB volta a dinamizar uma ação de angariação de fundos para investimentos, mas acima de tudo, para criar momentos de proximidade com a população do Concelho de Oliveira do Bairro.

O evento gastronómico “Lado a Lado” conta já com três edições. Este ano será realizado no domingo, dia 23 de abril, no salão da ADREP – Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça, a partir das 12h30.

Para mais informações/aquisição de bilhetes, deve contactar os serviços administrativos dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, através do telefone 234 740 377.