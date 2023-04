Mealhada comemora Dia dos Moinhos com caminhada, mercadinhos e muito mais

O Dia Nacional dos Moinhos celebra-se a 7 de abril, mas, devido à coincidência com o período Pascal, as comemorações, na Mealhada, acontecem de 21 a 23 de abril, no Parque dos Moinhos do Lograssol e no Parque da Fonte de Santa Cristina.

A Câmara Municipal da Mealhada celebra o Dia Nacional dos Moinhos com uma vasta programação que se desenvolve junto aos dois moinhos de água existentes no concelho: Lograssol e Santa Cristina. De 21 a 23 de abril, há atividades para todas as idades, desde histórias infantis, jogos, oficinas, workshops, caminhadas, mercadinho de artesanato, petiscos e muito mais.

Durante estes três dias, para além da visitação aos dois moinhos, existirão oficinas criativas dirigidas às crianças, contos e histórias, apresentação de livros e exposições ligados à temática. Haverá ainda os Mercadinhos dos Moinhos, com produtos biológicos, doçaria, artesanato, Mercadinho dos Sabores.

Do programa consta também a caminhada “Trilho dos Moinhos de Santa Cristina”, uma iniciativa habitualmente participada por mais de uma centena de pessoas, que leva os caminhantes serra adentro, pelas rotas da água, até ao moinho de Santa Cristina.

“Pretendemos dinamizar uma série de atividades junto a este inestimável património que são os moinhos e, através destas, sensibilizar os agentes públicos e privados para a importância de preservar e salvaguardar os moinhos e a cultura a eles associada, bem como transmitir às crianças e aos públicos mais jovens, a importância que o moleiro e o seu moinho tinham para a comunidade em tempos antigos. E, por outro lado, é mais uma oportunidade para mobilizar a comunidade e levar os residentes e os visitantes a usufruir dos nossos magníficos espaços verdes”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Autarquia.

O Dia Nacional dos Moinhos é uma iniciativa que visa chamar a atenção dos portugueses para “o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, por forma a motivar e coordenar vontades e esforços de proprietários, organizações associativas, autarquias locais, museus, investigadores, molinólogos, entusiastas e amigos dos moinhos”. É promovida, desde 2007, pela Etnoideia, com o apoio da TIMS, da Sociedade Internacional de Molinologia e de vários municípios.

Programa

21 abril l sexta-feira

Parque dos Moinhos do Lograssol

10h>17h – Moinho aberto Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada em forno a lenha

“Moinhos em Ação” – oficina criativa

“Histórias que movem moinhos” – Hora do conto

“Eco-Moinho” – oficinas de reutilização de materiais.

10h30 – Apresentação do livro “A espiga de milho rainha do prado e muitas coisas mais!”, de Dina Monteiro.

Moinho de Sta. Cristina

10h>17h – Moinho aberto “Moinhos em Ação” – oficina criativa “Eco-Moinho” – oficinas de reutilização de materiais.

“Milho: para a galinha ou para o moinho?” – atividade de expressão plástica.

Venda e explicação da confeção do pão em forno de lenha.

22 de abril l Sábado

Parque dos Moinhos do Lograssol

10h>17h – Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada em forno a lenha.

“Eco-Moinho” – oficinas de reutilização de materiais

Moinhos de Sta. Cristina

14h>17h – Moinho aberto

“Eco-Moinho” – oficinas de reutilização de materiais.

Venda de pão tradicional da Mealhada cozido em forno a lenha.

14h30 – Workshop “Desperdício? Não! Há sugestão para o pão”.

15h30 – Apresentação do livro infantil “Uma história do faroeste” pela autora Inês Duarte.

Domingo l 23 de abril

Parque dos Moinhos do Lograssol

10h>17h – Confeção e cozedura do pão tradicional da Mealhada em forno a lenha

Mercadinho dos Moinhos (Artesanato, Produtos Biológicos, Doçaria, etc.)

Tasquinha

15h30 – Atuação DWH

16h – Capoeira Nos Guia – Demonstração

Moinhos de Sta. Cristina

9h30 – Caminhada “Trilho dos Moinhos de Santa Cristina”.

Inscrições: desporto@cm-mealhada.pt

10h>17h – Moinho aberto

Mercadinho dos Sabores

12h – Festival de Sopas

21, 22, 23 de abril

Moinho de Santa Cristina l Moinho do Lograssol

Exposição fotográfica “Os moinhos – da natureza ao pão”