Parinama entra no capital da Edmtech para reforçar soluções de mobilidade

A Edmtech, empresa líder no desenvolvimento de baterias e de soluções para a mobilidade em Portugal, acaba de anunciar a entrada no seu capital da family office Parinama, controlada por Ana Maria Caetano.

Este investimento estratégico permitirá à Edmtech acelerar o seu crescimento, desenvolver novos produtos e manter a sua posição de liderança no mercado em que atua, destaca nota da empresa.

A Edmtech, com sede em Oiã, é uma empresa portuguesa presente nas áreas de Industry, Smart Cities, Mobility e Batteries, líder no desenvolvimento de soluções de baterias para a mobilidade em Portugal.

Com uma vasta gama de soluções de baterias para veículos elétricos, a empresa tem fornecido soluções de baterias para uma variedade de clientes, quer nacionais, quer internacionais, incluindo fabricantes e distribuidores de veículos elétricos, empresas de transporte e clientes industriais.

“Ao longo dos últimos anos, a Edmtech tem desenvolvido uma rede de parceiros e know-how que lhe tem permitido acrescentar mais valor em todas as fases de produção e implementar com sucesso sistemas de mobilidade eficazes e eficientes do ponto de vista ambiental”, refere a mesma nota.

Com vários projetos implementados, a vertente ‘edm.mobility’ está presente em várias cidades e esse número continua a crescer.

Por seu turno, a ‘edm.batteries’ desenvolve e produz de forma autónoma baterias com as mais variadas especificações. “Ao assumir uma participação no capital da Edmtech, a Parinama junta-se a uma equipa com consolidado know-how e que atua num setor de elevado potencial de crescimento futuro, a nível nacional e internacional, tendo em vista oferecer soluções inovadoras, de grande valor acrescentado e de elevada qualidade técnica, direcionadas para a melhoria de qualidade de vida da população em geral, o aumento de produtividade das empresas e a promoção da defesa do ambiente”, conclui a empresa.