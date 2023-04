Oito estágios profissionais na Câmara Municipal de Oliveira do Bairro

Está aberto um novo período de candidaturas a estágios no âmbito do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, no Município de Oliveira do Bairro.

Segundo a autarquia, estão disponíveis oito estágios profissionais em diferentes áreas: Turismo e Lazer; Direito; Biblioteconomia, Arquivo e Documentação; Gestão e Administração; Psicologia; Proteção de Pessoas e Bens; Tecnologia de Proteção do Ambiente e Construção Civil e Engenharia Civil.

Todos os interessados devem efetuar as candidaturas até ao próximo dia 13 de abril, devendo para tal obter todas as informações necessárias sobre estes estágios, através no seguinte link: bit.ly/3KvePYO