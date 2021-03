Câmara de Águeda promove quatro estágios PEPAL

A Câmara Municipal de Águeda tem em curso um processo de candidaturas para recrutamento e seleção de quatro estagiários/as, no âmbito da 6.ª edição do PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local – 2.ª Fase.

Os estágios têm a duração de 12 meses e destinam-se a jovens que tenham até 30 anos e possuam uma qualificação correspondente, pelo menos, ao nível 6 (Licenciatura).

Os interessados podem candidatar-se a estágios nas áreas seguintes áreas: Arquitetura (mais em específico na arquitetura paisagista para o embelezamento do espaço público); Direito (elaboração de minutas de contratos, acordos e protocolos, bem como elaboração de informações e pareceres jurídicos e demais apoio jurídico às unidades orgânicas e serviços do Município), Proteção Civil (para apoio às atividades decorrentes do Serviço Municipal de Proteção Civil); e Proteção e Saúde Animal (participando na organização dos processo de esterilização de animais, entre outros).

As candidaturas decorrem até ao próximo dia 30 de março de 2021, através da plataforma disponibilizada na página eletrónica do Município de Águeda, podendo ser acedida em https://www.cm-agueda.pt/pages/48?news_id=2270.

Refira-se que o Programa de estágios PEPAL tem o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de uma experiência prática em contexto de trabalho a um leque mais abrangente de destinatários, potenciando a respetiva empregabilidade.