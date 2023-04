Peddy Paper celebrou a Páscoa e dinamizou o comércio local na Palhaça

Mais de 120 pessoas participaram no Peddy Paper “Caça aos Ovos da Páscoa”, que se realizou no passado sábado, dia 8 de abril, em vários estabelecimentos comerciais da vila da Palhaça.

Esta iniciativa foi promovida pelo Município de Oliveira do Bairro, com a colaboração da Junta de Freguesia da Palhaça e, para além de criar momentos de diversão e de prática de exercício físico aos participantes, permitiu a dinamização comércio local desta freguesia.

Susana Martins, vereadora do Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, expressou a sua “satisfação pela forma divertida e motivada como decorreu a atividade, proporcionando às várias gerações de participantes, um contacto com a população e comerciantes palhacenses.”

Aos participantes, organizados em 62 equipas, foi atribuído um mapa da vila, onde estavam apontados os estabelecimentos comerciais aderentes, cada um com uma pontuação distinta, conforme a distância relativa ao ponto de partida/chegada, e um “passaporte” para serem carimbados os locais visitados.

A equipa “Os Fidalgos” foi a que conseguiu mais pontos, sagrando-se vencedora do Peddy Paper “Caça aos Ovos da Páscoa”, seguindo-se “Palmas para o Noddy” e “Pinga Amores”, em segundo e terceiro lugares, respetivamente. Para além da atribuição de prémios aos três primeiros vencedores, a atividade incluiu a oferta de um kit a todos os participantes, constituído por um saco, uma t-shirt, uma caneta, uma garrafa de água e uma barrita energética.

A vereadora do Desporto deixou ainda umas palavras de agradecimento “a todos os que marcaram presença neste Peddy Paper, desde participantes, à Junta de Freguesia da Palhaça, por toda a sua colaboração no contacto com os comerciantes, sem esquecer, claro, os estabelecimentos comerciais aderentes e colaboradores do Município, pela forma como se envolveram neste projeto, proporcionando a todos os participantes uma manhã de convívio e de atividade física ao ar livre”.