SIN+FONIA PELA PAZ junta quatro compositores e tem estreia em Febres

O grupo de compositores europeus “Musica pro populo”, formado por 4 amigos oriundos da Grécia, Itália, Espanha e Portugal, Makris Charalampos, Ilio Volante, Francisco José Rosal Nadales e Francisco Manuel Relva Pereira respetivamente, escreveram uma vez mais uma peça em conjunto intitulada “Sin+fonia pela Paz”, a qual como o seu nome indica, será mais uma oportunidade de alertar o mundo contra a violência e a guerra.

A ideia de criar uma obra musical segundo a forma tradicional de uma sinfonia a quatro vozes nasceu em março de 2022 em Ançã e Cantanhede, Portugal, após a estreia da Suite 2020 na Figueira da Foz.

Inicialmente, os quatro compositores decidiram dedicar a obra ao povo ucraniano que ainda hoje sofre com a invasão Russa. A Paz, acabou por ser preferível para o título principal da obra como uma ideia que funde todos os principais valores da civilização ocidental: Democracia, Amizade, Igualdade, Compreensão, bem como todo o tipo de artes e humanidades que podem florescer durante períodos pacíficos da humanidade. Referindo-se à paz global, os compositores da “Musica pro Populo” escreveram esta Sin+fonia contra a violência, racismo, fascismo e a todas as formas de fanatismo e intolerância responsáveis pela eclosão de guerras, ou seja, é uma declaração anti-guerra pura que não precisa de motivação ocasional.

Assim, Portugal tem o privilégio de poder assistir a esta estreia mundial em Cantanhede no dia 22 de abril pelas 21h30 no Pavilhão Multiusos de Febres, bem como em Santana – Figueira da Foz no dia seguinte pelas 17h no Salão de Festas da Sociedade Musical Santanense e finalmente em Mira, que acolhe no Largo do Visconde pelas 17h esta iniciativa mundialmente inédita, com a presença de todos os compositores acima referidos.

As Bandas de Música de Lares e de Santana serão o suporte musical, às quais se juntam músicos oriundos das Bandas da Ressurreição e União de Músicos de Mira e ainda, o Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede, O Grupo Folclórico de Portomar, o acordeonista Pedro Torres, o par de dançarinos Renata Costa e Rui Cadima e as vozes de Diana Matias e Patrícia Santos.

Além das associações referidas e dos seus elementos diretivos e ativos, todos estes espetáculos só são possíveis graças ao apoio das Câmaras Municipais de Cantanhede e de Mira, bem como das Juntas de Freguesia de Ançã, Ferreira-a-Nova e Vila Verde a quem muito se agradece.

Francisco Manuel Relva Pereira/Compositor