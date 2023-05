Caminhada comunitária “Todos por Todos” mobiliza anadienses

Concentração no Parque Claudino Pinto (choupal), em Avelãs de Caminho, com os participantes a percorrerem a Rota das Avelãs.

A caminhada solidária “Todos por Todos”, dinamizada pelo Grupo de Voluntariado Comunitário do concelho de Anadia, em parceria com o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho vai para a rua no próximo dia 28 de maio, pelas 9h30.

A caminhada, que conta com o apoio do Município de Anadia, tem como objetivo sensibilizar a população para a adoção de estilos de vida saudáveis, como forma de promoção da saúde e prevenção do cancro e angariar fundos para o apoio ao doente oncológico e família.

A concentração tem lugar no Parque Claudino Pinto (choupal), em Avelãs de Caminho, com os participantes a percorrerem a “Rota das Avelãs”.

As inscrições têm um custo de 10 euros (5 euros para crianças até 10 anos), deverão ser realizadas junto do Grupo de Voluntariado Comunitário de Anadia, através dos contactos: 912932772; 919426869; 918189446; 917337966, no local da caminhada ou na Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho.

A inscrição disponibiliza um Kit de caminhada (t-shirt e água) e almoço (uma oferta da Junta de Freguesia de Avelãs de Caminho).

De salientar que o valor angariado, no âmbito desta iniciativa, reverte a favor do Núcleo Regional do Centro da LPCC, para o apoio ao doente oncológico e sua família.

“Todos Por Todos” é o lema do conjunto de ações de voluntariado comunitário a decorrer em toda a Região Centro.