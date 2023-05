CERCIAG prepara mais uma Pirilamparada

No próximo dia 2 de junho, a Pirilamparada regressa às ruas da cidade de Águeda. Com início marcado para as 21h no Largo 1.º de Maio, esta caminhada promete iluminar as ruas da cidade, num percurso de aproximadamente 6 km, no qual não vão faltar surpresas e muita animação.

Esta iniciativa, realizada com o apoio da Câmara Municipal de Águeda e do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, pretende mobilizar e sensibilizar a comunidade para o trabalho que é desenvolvido pela CERCIAG (Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda) e para a iniciativa Pirilampo Mágico.

A inscrição tem um custo de 8 “Brilhos”, com direito a kit luminoso, podendo ser realizada até dia 29 de maio na CERCIAG, nas Piscinas Municipais de Águeda, no Posto de Turismo de Águeda ou online (www.cerciag.pt/pirilamparada).

Campanha Pirilampo Mágico 2023

Tem início no próximo dia 13 de maio e prolonga-se até 4 de junho, a Campanha Pirilampo Mágico/2023, com o lema “A Energia que Ilumina o SONHO”, organizada pela FENACERCI – Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social em colaboração com a R.D.P. Antena 1.

A Campanha Pirilampo Mágico tem como missão lutar pela defesa e consagração dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência.

O material da campanha passa pelo próprio pirilampo (2 euros), um pin (1 euro), uma caneca (5 euros) ou uma chávena (7 euros).

Esta campanha reveste-se de particular importância para a CERCIAG e para outras instituições similares (organizações sem fins lucrativos, que prestam atendimento direto ou indireto a pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência em vários domínios).

O material da campanha Pirilampo Mágico está à venda em vários locais, nomeadamente na própria CERCIAG, em escolas, empresas, estabelecimentos comerciais, grandes superfícies, entre outros.