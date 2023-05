Claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede acolhem sessão de cinema

É já hoje, dia 3 de maio, que decorre mais uma sessão das “4.ª Clássicas”. A partir das 21h, será apresentada nos claustros dos Paços do Concelho de Cantanhede a longa-metragem “E Tudo o Vento Levou” (Gone with the Wind), realizada por Victor Fleming em 1939.

Trata-se de uma megaprodução que nos conta a história Scarlett O’Hara, uma jovem mimada que consegue tudo o que quer, com e exceção do amor na sua vida, embora tudo mude com o surgimento da Guerra Civil norte-americana.

Nestas sessões, os filmes são geralmente apresentados por cinéfilos da comunidade local, porém, a tarefa será desempenhada desta vez pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, por Helena Teodósio, que fará as honras da casa.

Vasco Espinhal Otero será, como habitualmente, o anfitrião das “4-ª Clássicas”.

Antes de “E Tudo o Vento Levou”, será exibida a (premiada) curta-metragem “Ice Marchants” (2022), realizada por João Gonzalez e que foi recentemente nomeada para os Óscares deste ano – algo inédito no cinema português.

Conta a história de um homem e do seu filho que saltam de paraquedas todos os dias para se deslocarem à aldeia onde vendem o gelo que produzem durante a noite.

As sessões de cinema e de cine-concertos das “4ª Clássicas” decorrem desde 2016, estando o projeto no seu oitavo ano de programação mensal. Em Cantanhede, esta iniciativa tem a curadoria e organização do Cineclub Bairrada (cuja secção de Cantanhede está sediada na Lúcia Lima Associação Cultural – Cadima) e da Associação fotografARTE, contando com o apoio do Município de Cantanhede, União de Freguesias Cantanhede e Pocariça, Caixa de Crédito Agrícola de Cantanhede e Mira, Unidade Pastoral de Cantanhede, Cinemusicorium e Coletivo Artístico Efervescente.