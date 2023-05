Foram abertas 10 vagas para Águeda, cinco para Anadia e as restantes quatro para Cantanhede, Oliveira do Bairro e Vagos.

São 19 as vagas para médicos de família em toda a região da Bairrada, sendo que duas dessas vagas são do Agrupamento de Centros de saúde (ACeS) do Baixo Mondego (Tocha e Cantanhede) e as restantes 17 do ACeS do Baixo Vouga.