Grestel é a melhor empresa a nível nacional de Inovação em Prevenção

O Prémio Inovação em Prevenção, uma iniciativa da Ageas Seguros com a revista Exame, revelou esta quinta-feira, 18 de maio, quais são as empresas mais inovadoras em matéria de prevenção e segurança. Tendo a empresa vaguense Grestel sido considerada a melhor empresa nacional de inovação em prevenção, e a vencedora na categoria Ambiente. Dividido em três categorias (Pessoas, Património e Ambiente), estes prémios contam com a colaboração de vários parceiros, incluindo o ISQ, a Ordem dos Economistas, a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, o IAPMEI, a COTEC Portugal, a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, o COMPETE 2020 e A Cor do Dinheiro.

Com mais de 160 candidaturas ao prémio, a Grestel – produtos Cerâmicos, S.A, empresa fundada em 1998, destacou-se pelo projeto “Ecogrés – Cerâmica Ecológica”, que tem como objetivo potenciar os conceitos de Economia Circular, Sustentabilidade e de Eficiência Energética na indústria de louça utilitária. Nesse âmbito, realizou diversos investimentos ao nível da eficiência energética, nomeadamente através da colocação de painéis fotovoltaicos suficientes para alimentar toda a unidade fabril e de um forno contínuo mais eficiente.

Nesta terceira edição, a iniciativa juntou 163 candidaturas, mais 40 do que na anterior, com grande parte das empresas a pertencerem ao setor do fabrico e comércio. Registou-se uma percentagem de adesão bastante significativa de empresas do norte de Portugal, mas também de todo o país.

Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, reconhece ainda o mérito de todas as empresas que participaram: “A difícil decisão de selecionar os vencedores reflete a excelência e qualidade dos projetos realizados no nosso país. Queremos continuar a partilhar histórias de sucesso e boas práticas, pois sabemos que irão inspirar outras empresas a seguir o mesmo caminho”. “É importante lembrar que investir em prevenção é valioso e está diretamente ligado à sustentabilidade, um pilar fundamental para garantir a segurança e o sucesso das nossas empresas”, conclui.