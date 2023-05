É já no próximo domingo, dia 14, a partir das 12h30, que as portas da Casa Museu do Grupo Folclórico da Pedralva se abrem a todos aqueles que desejarem participar e provar um leque de dez sopas diferentes.

A Casa Museu do Grupo Folclórico da Pedralva será palco da 4.ª edição do Festival de Sopas, que vai contar com a participação de dez associações e coletividades do concelho.