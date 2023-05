INOVA entrega desfibrilhadores aos Bombeiros de Cantanhede

No âmbito da parceria estabelecida com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, a INOVA-EM entregou dois aparelhos de desfibrilhação automática externa (DAE) à corporação, pelo apoio à realização da 30.ª edição da Expofacic. O valor destes equipamentos ronda os 6.300 euros.

A presença dos Bombeiros no certame decorreu em articulação com a Sanfil, marca parceira do evento, e consistiu na presença de equipas de emergência e postos de socorro móveis, ao longo dos 11 dias do evento.

Para além desta articulação de esforços, a empresa municipal tem também um protocolo com a Associação Humanitária para a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos (REE), que permitiu, em 2022, a recolha de 68 toneladas, das quais 50 toneladas foram recolhidas pelos serviços no sistema porta-a-porta ou depositados pelos utilizadores no Ecocentro Municipal, situado na zona industrial de Cantanhede.

A totalidade do valor dos REE recolhidos em 2022, assim como as ajudas de custo durante a Expofacic, permitiram reverter para a corporação de bombeiros, um montante aproximado de 5.700 euros.

O presidente da INOVA-EM, Idalécio Oliveira, reiterou o “enorme prazer em trabalhar em parceria com entidades locais”, sendo a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede “uma entidade que merece um elevado respeito e grande consideração”.

Idalécio Oliveira destacou ainda a mais-valia que constitui a proximidade do quartel dos bombeiros ao recinto onde decorre a Expofacic, assim como “o enorme gosto e empenho da corporação em apoiar e valorizar o evento. Conto sempre com a disponibilidade, a competência, o conhecimento e a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede”.

Os DAE são aparelhos capazes de administrar um choque elétrico controlado, que restaura a função cardíaca, em caso de paragem cardiorrespiratória, adequando-se, portanto, à importância de as equipas de emergência estarem equipadas com este dispositivo.