Mulher morreu com paragem respiratória no Centro de Saúde de Cantanhede

Uma mulher de 55 anos morreu, na quarta-feira, dia 6 de março, com uma paragem cardiorrespiratória no Centro de Saúde de Cantanhede, disse fonte dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

Aquela corporação, chamada para um alerta de “doença súbita” no centro de saúde, quando chegou já se encontravam iutros meios no local, como uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo cgefado também, entretanto, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital da Figueira da Foz.

Os meios accionados não conseguiram, no entanto, reverter a situação complicada de saúde. O óbito foi ali declarado.

O alerta para a situação foi dado por volta das 17.