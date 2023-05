Luso: Chefe Norberto Rocha celebrou 105 anos

Norberto Rocha, utente do Centro Social Comendador Melo Pimenta, do Luso, celebrou o seu 105.º aniversário no passado sábado, dia 6 de maio.

Norberto Pais Pinto da Silva Rocha, nasceu naquela vila do concelho da Mealhada, em 1918, na Rua Marinha de Moura Pimenta. Frequentou a Escola Primária do Luso, concluiu a 4.ª classe e aos 11 anos de idade começou a trabalhar na hotelaria, primeiro como “grumete” na portaria do Palace Hotel do Bussaco, onde mais tarde começou a experimentar os dotes culinários.

Com ligação aos Hotéis Alexandre de Almeida, Norberto Rocha, começou pelo Hotel Miradouro (Bussaco), seguindo para o Hotel Astória (Coimbra) e Palace Hotel da Curia (Anadia).

A vida levou-o mais tarde para Lisboa, já com a família (esposa e dois filhos), mantendo-o ligado às unidades hoteleiras de referência da rede Alexandre de Almeida.

Norberto Rocha voltou ao Luso aquando da reforma e depois da morte da esposa vincou a sua ligação ao Centro Social Melo Pimenta, onde está desde o início do ano 2000.

“São sem dúvida 105 anos de simpatia, a espalhar charme, alegria e boa disposição por onde passou e passa. O Centro Social não podia deixar de desejar muitas felicidades a este Senhor que é querido a todos nós por milhentas razões”, refere nota daquela instituição na passagem do aniversário deste lusense tão especial.