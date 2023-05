Luso: Cultiva a Leitura com… Dulce Maria Cardoso

Nos dias 26 e 27 de maio, Dulce Maria Cardoso estará numa residência literária, na vila do Luso, a conhecer um pouco da história e do ambiente locais. A visita da escritora insere-se na iniciativa “Cultiva a Leitura com…”, dinamizada pela Junta de Freguesia do Luso e com mentoria de Arlete Gomes.

Depois de ter, em 2017, cultivado os textos de José Luís Peixoto, Valter Hugo Mãe (2018) e José Eduardo Agualusa (2019), nesta quarta edição, a madrinha do projeto é Dulce Maria Cardoso, cuja escrita é força e sensibilidade. Os textos da escritora já invadiram os espaços e já germinaram nas árvores.

No dia 26 está previsto um encontro com os utentes do Centro Melo Pimenta e, durante a tarde, estará no Centro Escolar de Luso, com as crianças e toda a comunidade educativa.

O dia 27 será passado na Mata do Bussaco, para a realização de um percurso literário, um piquenique e, pelas 21h, haverá um encontro intimista para uma conversa sobre leitura e livros, na biblioteca do Casino do Luso.

As atividades são abertas a quem quiser participar, excetuando a do Centro Melo Pimenta.

“Este é um caminho que tem sido feito com a comunidade, para a comunidade, tendo as diversas instituições e clubes da freguesia abraçado o projeto, desde o Centro Melo Pimenta ao Luso Ténis Clube, desde o Centro Escolar à Aquacristalina, desde o Atlético Clube de Luso à AJCL, desde as Termas à Fundação Mata do Bussaco. Este ano uma nova parceria vem enriquecer o projeto, juntando-se a Associação Aderno — associação cultural e artística, que permitirá animar a cultura na freguesia, com atividades para as gentes de todas as idades”, refere Arlete Gomes, destacando as atividades inerentes à iniciativa, fazendo despertar o “bichinho da leitura”, com textos a surgirem nas árvores, no mercado, na pastelaria ou na farmácia e nos hotéis.

O Luso inunda-se de livros, poesia em espetáculo e a inauguração de um novo espaço de cultivo das artes — desde a leitura às artes plásticas, desde o cinema à música.