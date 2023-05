Município associa-se a plantação de árvores do Agrupamento de Escolas de Anadia

O Município de Anadia vai associar-se ao projeto de plantação de árvores “Plantar no presente, garantir o futuro”, promovido pelo Agrupamento de Escolas de Anadia e a empresa Master Natura, tendo para o efeito deliberado, na sua última reunião de executivo, celebrar um protocolo de cooperação tripartido com estas entidades.

O projeto, no âmbito da Educação Ambiental, visa a reflorestação de espaços, a reposição de árvores, bem como o aumento do número de árvores em parques verdes e zonas de lazer nas escolas do Agrupamento de Escolas de Anadia, promovendo assim o respeito pela biodiversidade, o incremento do conhecimento, da consciencialização e consequente responsabilização individual ao nível do Património Natural e Ambiental, fortalecendo o movimento de cidadania ativa.

Numa primeira fase, serão plantadas árvores nos espaços verdes que se encontram dentro do perímetro da Escola Básica e Secundária de Anadia, envolvendo a comunidade escolar, bem como parceiros privados e públicos, designadamente o Município de Anadia.

De referir que, de acordo com o protocolo, o Município de Anadia assumirá, entre outras obrigações, as ações de plantação, a manutenção e a poda das árvores.