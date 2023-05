Município de Mira promove 18.ª edição do “Deixa apenas a pegada”

A Câmara Municipal de Mira iniciou esta semana mais uma edição do “Deixa Apenas a Pegada”, iniciativa que pretende a sensibilização e colaboração dos munícipes para uma praia limpa, agora que o país está prestes a iniciar a época balnear.

Trata-se de um projeto de educação sustentável que, ao longo dos anos, vem envolvendo parceiros marcantes como a CERCI e a comunidade escolar infantil/juvenil. Direta e indiretamente, os parceiros são os principais intervenientes a sensibilizar para a melhoraria da qualidade ambiental e dos serviços nas zonas balneares do concelho de Mira.

Inseridas na educação ambiental da Bandeira Azul 2023, trata-se de ações de voluntariado para limpeza das praias do concelho, abertas a todos. Na 18.ª edição, as várias ações do “Deixa Apenas a Pegada” ainda comemora o Dia Mundial do Ambiente, a 5 de junho e o Dia Mundial dos Oceanos, a 8 de junho.

Em ações de sensibilização da população e beneficiação do areal e das praias, decorrerão várias atividades que envolvem ativamente os alunos da CERCIMira, jardins e pré-escolas concelhias e da EB1 da Praia de Mira. Durante as manhãs e até ao próximo dia 5 de junho, na Praia de Mira ou na Praia do Poço da Cruz, o município convida todos a participarem no “Deixa Apenas A Pegada”.

“Ao recolher e quantificar os resíduos nas praias – a maioria arrojados pelo mar, mas com origem nas atividades humanas em terra –, consciencializam-se os utentes e concessionários de praias para as manterem limpas a bem de todos. Alerta-se ao problema crescente dos resíduos nos oceanos e praias, desenvolvendo práticas que contribuem para a melhoria da qualidade do ambiente costeiro”, refere nota da autarquia que destaca ainda ser “motivo de orgulho a ostentação da Bandeira Azul nas praias do concelho”, reconhecimento da qualidade dos areais e águas desde o início da atribuição deste galardão.