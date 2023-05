Orfeão faz renascer tradição do cinema em Bustos com criação de Cineclube

O Orfeão de Bustos fez renascer a tradição e inaugurou, no passado sábado, um Cineclube, naquela que é desde há três anos a sua sede, na antiga escola primária da Quinta Nova.

“Play Time” (1967), de Jacques Tati, foi o filme escolhido para a estreia deste novo espaço cultural que, ao terceiro sábado de cada mês, vai reunir amantes da sétima arte, para ver e discutir filmes clássicos.

Nuno Micaelo, associado do Orfeão e um apaixonado pelo cinema clássico, é o responsável por este Núcleo. “Os filmes que vamos exibir são filmes que fazem parte de uma escolha de associações académicas cinéfilas, são referências da sétima arte, quer pela técnica, quer pelos temas e mensagens que transmitem e que, pelas suas características, são intemporais”, afirmou ao JB.

O Cineclube está a fazer uma divulgação “num raio que vai até Aveiro” e também através do facebook e site (www.cineclubedebustos.com). O preço, acrescenta Nuno Micaelo, é simbólico. A estreia teve entrada gratuita, a partir daqui custará 1 euro para associados, estando previsto um passe anual. “Queremos interagir com as pessoas, vamos divulgar os filmes com antecedência, temos uma secção onde indicamos uma crítica para as pessoas saberem mais sobre o filme, antes ou depois de o visualizarem.” Na estreia, esteve presente o crítico de cinema Bernardo Freire, “que foi uma mais-valia e cuja presença agradecemos”.

Os próximos filmes já estão escolhidos: em junho (dia 17), Singin’ in the rain”; em julho (dia 15), “Some like it hot”.

Casa de cultura

“A nossa ideia é ter neste espaço uma casa de cultura, com vida, com movimento de pessoas, a fazer cultura, de uma forma amadora e descontraída.” O presidente da associação Orfeão de Bustos, Wilson Silva, descreve desta forma o projeto da atual direção para uma associação que, para além do Orfeão e da oficina de música infantil, é a casa dos Cantares Populares de Bustos, do recém-criado Cineclube, havendo ali também aulas de artes decorativas.

Reportagem completa na edição de 25 de maio de 2023