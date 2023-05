Passadiço entre as praias da Barra e da Costa Nova foi reaberto

Já pode voltar a usufruir do passadiço que liga as Praias da Barra e da Costa Nova. Um mês após a interdição, a Câmara Municipal de Ílhavo informa que o passadiço que liga estas duas praias já reabriu.

Numa ação conjunta com o Município de Ílhavo, a Agência Portuguesa do Ambiente (entidade com jurisdição nas praias) procedeu à relocalização do troço de passadiço afetado, com a construção de uma nova estrutura recuada para o interior, por forma a garantir todas as condições de segurança.

Estão assim reunidas as condições para a circulação exclusivamente pedonal, junto à frente marítima.

Existem diversas entradas ao longo das praias que permitem o acesso ao passadiço e tirar o melhor proveito da paisagem.