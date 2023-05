Projeto de eficiência hídrica da AdRA é exemplo internacional

A AdRA recebeu e partilhou a sua experiência no projeto de eficiência hídrica com uma comitiva composta por elementos do Banco Mundial e do Governo croata.

O projeto de eficiência hídrica da AdRA – Águas da Região de Aveiro, S.A., “Non-Revenue Water Reduction with Performance Based Contract – AdRA’s Case Study”, pela sua abordagem inovadora e excelentes resultados, tem sido alvo da curiosidade do setor das águas, sendo já considerado um exemplo do melhor que se faz no setor das águas neste âmbito, nacional e internacionalmente.

Trata-se do primeiro projeto do género em Portugal onde, através de um contrato baseado em objetivos, se potenciou todo o vasto conhecimento da AdRA neste âmbito, multiplicando a capacidade de redução de perdas de água da empresa que gere os serviços de saneamento e de abastecimento de água na região de Aveiro.

Os resultados permitiram, num período de 5 anos com início em 2018, reduzir as perdas do sistema de abastecimento de água em mais de 10%, passando de cerca de 30% em 2018 para menos de 20% em 2022.

Esta rápida evolução dos resultados chamou a atenção do setor e, em setembro do ano passado, o projeto foi apresentado no Congresso Mundial da International Water Association em Copenhaga.

Desde então, as abordagens de entidades como o Banco Mundial (instituição financeira internacional com a missão de alcançar o duplo objetivo de erradicar a pobreza extrema e de construir uma prosperidade compartilhada) têm vindo a multiplicar-se. Neste caso, a referida entidade financeira internacional que tem vindo a apoiar o setor das águas da Croácia, escolheu a AdRA como caso de estudo no que concerne à sua abordagem rumo à eficiência hídrica e redução de perdas de água.