Secretário de Estado do Turismo inaugura “Caminho do Centenário” que liga VN Gaia a Fátima

A ACF (Associação Caminhos de Fátima), em associação com o município de Vila Nova de Gaia e mais de 40 entidades associadas à iniciativa, vai inaugurar o “Caminho do Centenário”, um itinerário sinalizado e com segurança acrescida de peregrinação até Fátima, que tem no Jardim do Morro, em Gaia, o seu Quilómetro Zero.

A cerimónia terá amanhã, dia 4 de maio, pelas 17h, no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, junto ao marco que sinaliza o início do “Caminho do Centenário” e contará com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, que preside à cerimónia, com o presidente da ACF, Pedro Pimpão, e com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Eduardo Rodrigues.

O itinerário de peregrinação “Caminho do Centenário” tem cerca de 200 kms e atravessa 14 municípios – Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha, Águeda, Anadia, Mealhada, Coimbra, Condeixa, Soure, Pombal, Leiria e, por fim, Ourém, com chegada ao Santuário de Fátima.

Concebido e gerido pela ACF, o “Caminho do Centenário”, estabelece um percurso pedestre “de grande valor cultural e paisagístico, com melhoria expressiva das condições de segurança e conforto dos peregrinos que se dirigem a Fátima em caminhada”, destaca aquela associação em nota de imprensa.

O traçado do “Caminho do Centenário” foi, segundo a ACF, “cuidadosamente estabelecido com vista a facilitar a movimentação de pessoas isoladas ou em grupo, deslocando-se a pé, reduzindo drasticamente a circulação de peões nas estradas nacionais e oferecendo algumas alternativas por vias secundárias e rurais, devidamente sinalizadas, com pontos de informação e apoio ao longo do percurso”.

Além de procurar ajudar a resolver as questões de segurança na circulação dos peregrinos que se dirigem a Fátima, reduzindo a ocorrência de acidentes por circulação nas principais vias rodoviárias nacionais, o itinerário “oferece uma experiência pessoal, espiritual e turística muito rica e diversificada, porque permite a fruição do território, da História, do Património, da natureza e da gastronomia de uma das zonas mais bonitas de Portugal”, lê-se ainda naquela nota.

Por isso, o presidente da ACF, Pedro Pimpão, desafia todos os peregrinos do Norte a explorarem este novo trajeto, que “foi pensado como experiência espiritual e sensorial, promovendo a introspeção e o desenvolvimento pessoal dos caminhantes”.

“Coloquem a mochila às costas e façam-se ao caminho, percorram esta rota que nos leva até ao Santuário de Fátima! Deixem-se absorver por todas as experiências transformadoras que o Caminho do Centenário proporciona. Muitas vezes, mais importante do que a meta física, é o próprio caminho de reflexão interior e espiritualidade que nos desafia a procurar a melhor versão de nós próprios. Viver o caminho, é o nosso maior desafio!”, – diz.

O evento contará ainda com a presença de representantes do Turismo de Portugal, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, do Santuário de Fátima, do Bispo do Porto, da Ordem de Malta, da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago, do Corpo Nacional de Escutas e de todos os municípios envolvidos.