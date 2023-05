SLAT de Anadia vai ser requalificado

O antigo edifício dos Serviços de Antituberculose (SLAT) localizado junto ao Hospital José Luciano de Castro, na cidade de Anadia, vai ser recuperado pelo Município. O investimento, superior a 60 mil euros, com o prazo de execução de 90 dias, destina-se a criar condições para receber os serviços do INEM que se encontram, atualmente, localizados no Anadia Sports Center.

O imóvel, que se encontra em avançado estado de degradação, vai obrigar a uma intervenção de fundo, a incidir ao nível da cobertura, substituição das redes de água, esgotos e eletricidade, assim como caixilharias, carpintarias e pinturas interiores e exteriores.

Uma requalificação geral que visa criar as condições necessárias para a instalação daquele serviço de emergência médica pré-hospitalar.

Recorde-se que as obras irão decorrer, no âmbito do acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário público que o Município de Anadia celebrou com o Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças.