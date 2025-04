Município de Anadia celebra protocolo com o INEM

O Município de Anadia assinou na última quinta-feira, dia 10 de abril, um contrato de comodato com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a cedência do edifício do antigo Serviço de Luta Anti Tuberculose (SLAT) de Anadia, tendo em vista a instalação e o funcionamento dos serviços do Centro de Emergência e Socorro do INEM, nomeadamente da equipa que opera em Anadia.

A assinatura teve lugar nos Paços do Concelho de Anadia, numa sessão presidida pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, com a presença do Presidente do INEM, Sérgio Janeiro.

Após a assinatura, a comitiva realizou uma visita ao espaço que, até ao final do corrente mês, ficará operacional.

De referir que o edifício foi alvo de uma intervenção profunda de requalificação, por parte do Município, com o intuito de criar as condições necessárias para a instalação dos serviços do INEM que se encontram, atualmente, localizados no Anadia Sports Center, num investimento municipal superior a 60 mil euros.

As obras decorreram no âmbito do acordo de transferência de competências de gestão de património imobiliário público que o Município de Anadia celebrou com o Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças.