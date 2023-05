Victoria Bazyuk sagra-se campeã nacional de Karate

O Pavilhão Desportivo Municipal de Paços de Ferreira viu Victoria Bazyuk sagra-se campeã nacional de kumite de juvenis -55kg, sendo ainda vice-campeã de kata no mesmo escalão.

A prestação dos atletas do Núcleo de Karate de Sangalhos, que contou ainda com Pedro Santos e Diego Santos foi também bastante positiva.

No que toda ao futebol, a Juve Force sagrou-se campeã da 1.ª Divisão Distrital, numa final decidida no desempate por grandes penalidades, por 3-1, levando a melhor sobre o Paços de Brandão.

Refira-se que o tempo regulamentar terminou com uma igualdade a dois golos, onde a equipa de Ponte de Vagos esteve duas vezes em vantagem.

No Campeonato SABSEG, na fase de apuramento de campeão, o Fermentelos voltou a perder fora (2-1) e de novo em cima do final do jogo, no reduto da Ovarense.

Numa semana de grande crise onde não havia dinheiro para pagar os subsídios ao plantel (entretanto regularizado o mês de abril), da saída da equipa técnica e de jogadores, o Águeda deslocou-se a Lobão para limpar a face, mas acabou por manter a bitola das 10 jornadas anteriores, averbando mais uma derrota (1-0), continuando sem ganhar nesta fase do apuramento de campeão.

Caiu o pano sobre a fase de manutenção. O grande destaque vai para descida de divisão do Valonguense, que apesar da vitória em casa diante da LAAC (3-1), viu o seu concorrente da Zona Norte, o Mansores, empatar e ficar com mais um ponto.

O Oliveira do Bairro, em casa, despediu-se dos seus adeptos com uma vitória sobre o Pinheirense (2-1), acontecendo o mesmo ao Pampilhosa na receção ao Alba pelo mesmo resultado.

O Sangalhos despediu-se da Liga Portuguesa de Basquetebol com uma derrota, na casa do CD Póvoa, por 80-46, onde o primeiro período (30-9) acabou por ser determinante no desenrolar do jogo.

O Moita Rugby Clube da Bairrada também terminou a época e com uma derrota, na casa do Braga Rugby, por 42-19, mas já tinha garantido a permanência no Nacional da 1.ª Divisão.

No ciclismo, a ABTF Betão-Bairrada venceu por equipas (juniores) a 4.ª Taça de Portugal de Esperanças e o seu atleta Manuel Marques ficou em 2.º lugar.

FOTO: Núcleo de Karate de Sangalhos