AgitÁgueda inunda concelho de cor, cultura e animação

A 16.ª edição do AgitÁgueda está à porta. São 23 dias de muita animação de rua, concertos, atividades culturais e desportivas e arte urbana que decorrem numa cidade colorida que se transforma num palco gigante, onde está sempre algo a acontecer.

O programa é extenso e começa na noite de 30 de junho, a partir das 22h, com a Silent Party, na Rua Luís de Camões.

No primeiro fim de semana (1 e 2 de julho), o VII Encontro de Estátuas Vivas vai animar as ruas da cidade. O encontro, que contará com 15 performances, reúne alguns dos melhores artistas de todo o mundo e ainda António Santos, pioneiro neste tipo de performances e recordista mundial da imobilidade. Neste que é o fim de semana de arranque do AgitÁgueda, haverá ainda um “Encontro de crocheteiras”, no dia 1 (14h), no jardim do Cais das Laranjeiras, e um espetáculo de marionetas “Velhos”, com os argentinos Sergio Mercúrio e Rosemari Jacomelli.

Música, teatro, circo e dança, na Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, na Casa do Adro, junto ao IVV, no Largo S. Sebastião, na Praça Conde de Águeda, na Praça da República, no Parque Municipal de Alta Vila. As propostas para o fim de semana de 8 e 9 de julho são muitas e diferenciadas, em toda a cidade.

No dia 9, haverá uma cãominhada e o cortejo e entrega de prémios do Concurso de Chapéus, na Praça do Município.

Para dia 16, está agendado o Carnaval Fora d’Horas e Color Day, que este ano irá contar com um corso maior, com mais participantes que farão deste um evento memorável; e no último domingo do AgitÁgueda, dia 23, a cidade será invadida pela “Mad Parade”.

De referir que, durante todos os dias do evento, está disponível, no Parvilhão do GICA, o Agita Kids, um espaço com trampolins e insufláveis, uma zona onde as crianças podem fazer modelagem de balões ou uma pintura facial, entre muitas outras diversões. A grande novidade deste ano é o espaço dedicado à realidade virtual, com quatro cápsulas com mais de 50 jogos, dois simuladores de motos e um simulador de slide prancha.

No exterior deste pavilhão decorrerá, durante estes 23 dias de festival, a Feira de Artesanato.

A piscina fluvial é outra das atrações do AgitÁgueda, que estará disponível nos meses de julho e agosto. Uma das novidades este ano é a colocação de uma segunda tenda, ampliando o espaço destinado às tasquinhas – serão 36 (mais seis do que nos anos anteriores) as associações e coletividades do concelho que vão poder estar no festival.

Instalações e arte urbana

Os guarda-chuvas e demais instalações vão ficar colocadas e a dar este colorido à cidade até setembro. A arte urbana, outra das referências culturais de Águeda, conta com três novas pinturas. Já está concluída a pintura 3D, na Praça do Município, da autoria dos artistas italianos Cuboliquido e Eduardo Relero, que retrata a Rua Luís de Camões, os guarda-chuvas coloridos e a comunidade local.

Outra pintura concluída pode ser apreciada no edifício do antigo IVV, um trabalho realizado pelo AgitLAB – residências artísticas de Águeda, e está a ser pintada uma nova arte urbana junto ao Largo 1.º de Maio.

O AgitÁgueda vai contar, no seu cartaz musical, com grandes nomes do panorama musical nacional e internacional, como Wiu, Teto, Richie Campbell, Anjos, The Sranglers, Wet Bed Gang e Matias Damásio.

Destaque para a parceria entre três bandas e músicos de renome nacional, como a Banda Alverense e Olavo Bilac, no dia 1 de julho, e a Banda Castanheirense e Orfeão de Águeda com António Manuel Ribeiro (UHF), no dia 9 de julho.