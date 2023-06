AgitÁgueda: The Stranglers vão agitar Águeda em julho

A banda britânica Stranglers faz parte do cartaz do AgitÁgueda, que será conhecido esta quarta-feira.

A mítica banda britânica The Stranglers estã de regresso ao nosso país e será um dos fortes atrativos da edição 2023 do AgitÁgueda, que decorre de 1 a 23 de julho próximo na cidade de Águeda, soube o JB junto de fonte próxima da organização.

Ainda sem sabermos a data exata para este concerto, é certo que será um dos muitos fortes argumentos para levar uma autêntica multidão de fãs ao largo 1.º de Maio. Aliás, este grupo continua mesmo, quase meio século depois a movimentar fãs de todo o mundo, que continuam a receber efusivamente a música Baz Warne (voz e guitarra), Jean-Jacques Burnel (baixo) e Jet Black (bateria).

Os Stranglers foram formados em 1974, em Inglaterra, e são das bandas com maior longevidade surgidas no movimento punk e new wave. O grupo está já a preparar e tem ingressos vendidos para as celebrações dos seus 50 anos de carreira.

Êxitos intemporarais como golden Brown, Always the Sun, La Foulie e tantos outros vão fazer as delícias dos fãs numa noite mágica de julho próximo na Cidade de Águeda.

O cartaz completo do AgitÁgueda será apresentado na tarde de quarta-feira, dia 7.

Para este ano, para além de Sranglers, estão já confirmados os nomes de Richie Campbell a 8 de julho e Wet Bed Gang no dia 21. Estas foram primeiras confirmações no cartaz do AgitÁgueda 2023.

Entretanto, o JB avançou também já o nome de Matias Damásio, para 22 de julho.