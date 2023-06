Anadia investe mais de meio milhão na beneficiação da rede viária

O Município de Anadia vai investir mais de meio milhão de euros em beneficiação de vias nas diversas freguesias do concelho, com o intuito de melhorar as acessibilidades e a segurança rodoviária.

Em nota à comunicação social, a autarquia anadiense avança que “nesta nova fase de pavimentações vão ser intervencionadas algumas vias, designadamente a Rua das Flores e o Bairro Cancela de Abreu, em Anadia; da rotunda da EM334, ligação de Mogofores a Espairo, e ainda na correção da EM334, ligação da EN1/IC2 a Mogofores, na União de Freguesias de Arcos e Mogofores, numa extensão total de cerca de 700 metros lineares”.

Na União de Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas e na Freguesia de Sangalhos vão ser contempladas as estradas de ligação da Fogueira para Amoreira da Gândara; e de São Lourenço do Bairro a Paredes do Bairro e Ancas, numa extensão total de 6100 metros lineares.

Já na Freguesia de Avelãs de Cima serão intervencionadas as vias do Pardieiro ao Corgo de Cima; na entrada de acesso à localidade do Pereiro, EM334; e Rua da Perdigoa, numa extensão total de 2750 metros lineares.

Nas Freguesias de Vila Nova de Monsarros e da Moita serão intervencionadas a estrada EM619 até ao limite do concelho (Grada), e a EM235, desde o cruzamento de Monsarros até Vila Nova de Monsarros, ambas na freguesia de Vila Nova de Monsarros, bem como as ruas da Escola, na Moita, e do Alto do Paço, em Carvalhais. A intervenção terá uma extensão de cerca de 3574 metros lineares.

“O pacote de pavimentações prevê ainda a intervenção na EM334, na ligação da Pedralva a Vilarinho do Bairro, numa extensão de 1650 metros lineares. Bem como a beneficiação da nova via de acesso sul a Anadia”, refere aquela nota onde é referido que para além das pavimentações, serão ainda executadas as respetivas sinalizações rodoviárias horizontais.