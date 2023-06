Barcouço: Luís Martelo inspira artista Vile para mural no Montijo

Luis Martelo, que atualmente faz sucesso no mundo da música, chegou a ser um sem abrigo. A homenagem foi pintada em prédio do Montijo.

Luís Martelo, o premiado compositor e trompetista Barcouço (Mealhada), é o protagonista do mural de Vile localizado no Montijo.

O artista Vile propôs a ideia de retratar o rosto de Luís Martelo num mural que está a ser pintado num edifício no Bairro do Esteval. Essa obra faz parte de uma campanha promovida pelo Projeto (C)ASAS, cujo objetivo é conscientizar e desmistificar estereótipos relacionados com as pessoas em situação de sem-abrigo.

O barcoucense, que atualmente faz sucesso no mundo da música, passou por uma experiência de sem-abrigo que durou três anos antes de conquistar reconhecimento e os prémios. O mural foi criado como uma forma de transmitir esta história pessoal e também promover empatia e compreensão em relação àqueles que enfrentam a condição de sem-abrigo e de vulnerabilidade.

A iniciativa deste mural faz parte do Projeto (C)ASAS – Capacitar para Incluir, uma proposta apresentada pelo Município do Montijo ao Programa Operacional Regional Lisboa 2020, com o objetivo de promover a inclusão social, combater a pobreza e a discriminação.

Luís Martelo, entre outros prémios, venceu duas medalhas de prata nos Global Music Awards nos USA, foi artista revelação e melhor banda e já este ano voltou a ganhar a medalha de prata para melhor instrumentista.