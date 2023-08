Barcouço: Beatriz Cortesão conquista Prémio Jovens Músicos

Esta é mais uma distinção a somar às já conquistadas pela jovem harpista, natural de Santa Luzia (Barcouço), que atesta o seu enorme talento no domínio da harpa, com um percurso iniciado desde muito cedo, aos sete anos de idade.

A harpista mealhadense Beatriz Cortesão alcançou o primeiro lugar nas provas finais do Prémio Jovens Músicos (PJM) 2023.

Esta é mais uma distinção a somar às já conquistadas pela jovem harpista, natural de Santa Luzia (Barcouço), que atesta o seu enorme talento no domínio da harpa, com um percurso iniciado desde muito cedo – aos sete anos de idade – e que tem atraído a atenção de muitas pessoas pela Europa.

Nesta 36.ª edição do PJM, organizada pela Rádio e Televisão de Portugal, através da Antena 2, que visa descobrir novos talentos e promover jovens intérpretes nacionais (ou residentes em Portugal) na área da música erudita, a harpista mealhadense foi a vencedora das provas finais de entre as candidatas de harpa.

Beatriz Cortesão tem conquistado várias distinções. Ganhou o 3.° prémio do 22.° Concurso Internacional de Harpa de Israel, juntamente com o Prémio Mário Falcão para a melhor interpretação da peça “Puzzle”, de Al Ravin. Foi primeira harpa da Orquestra de Jovens da União Europeia (EUYO), entre 2019 e 2020, e atualmente é primeira harpa da Academia do Teatro Alla Scala, em Milão.

A par dos prémios que tem arrecadado, colabora com várias orquestras profissionais, tendo participado num dos dois dias do Bussaco Classical Fest – Festival de Canto Lírico, que decorreu recentemente no Luso, num concerto para harpa e orquestra do compositor Reinhold Moritzevich Glière, com a Orquestra Clássica do Centro, sob a direção do seu maestro titular Sergio Alapont.