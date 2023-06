Cantanhede recebe no sábado Encontro de Clássicos Ingleses

Cantanhede acolhe no próximo sábado, dia 10 de junho, o 3.º Encontro Ingleses do Centro, que reúne carros clássicos e pré-clássicos de marcas inglesas como Jaguar, MG, Triumph, Land Rover, Ford, Austin-Healey, Mini e Austin Morris, entre outras. Trata-se de veículos históricos, alguns dos quais avaliados em muitos milhares de euros.

A comitiva chega a Cantanhede pelas 12h, sendo recebida na Câmara Municipal de Cantanhede.

Segue-se um programa social que se estende pelo concelho durante todo o dia, e que se inicia com a visita à coleção particular de motos antigas de Henrique Sobral, que antecede o almoço no restaurante ADIAFA.

Pelas 15h30, a comitiva segue para a freguesia de Covões, onde será recebida pela direção da Filarmónica de Covões, que está a celebrar o 155.º aniversário.

A última paragem é a freguesia de Ançã, onde, a partir das 18h, decorre uma visita à vila histórica. No final, será servido um Ançã d’Honra.

A organização é do núcleo de Coimbra INGLESES do CENTRO e conta com o apoio de diversas entidades, entre as quais o Municípios de Cantanhede.