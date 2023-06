Feira do Ambiente, em Anadia, alerta para hábitos de vida saudáveis

“Que as pessoas saiam daqui com a ideia, vontade e sensibilidade de que é necessário proteger o ambiente, mas também promover melhores hábitos de saúde”. Este foi o grande desejo da edil anadiense Teresa Cardoso, na abertura da Feira do Ambiente, Saúde e Bem-estar que decorreu na manhã de hoje, dia 2 de junho, no Parque Urbano da Cidade.

Ao JB, a autarca confessou-se expectante relativamente a esta edição da Feira do Ambiente, este ano associada também à Saúde e ao Bem-estar.

Recordamos que a Feira do Ambiente abraça, este ano, também as áreas da Saúde e do Bem-Estar, reforçando, assim, a sua abrangência. O certame vai decorrer até domingo, dia 4 de junho, no Parque Urbano da Cidade, numa organização da Câmara Municipal.

Ao longo de três dias, aquele espaço acolher um conjunto de atividades, desde workshops e rastreios, passando por exposições, ateliês ambientais, demonstrações, até animação infantil e outras ações de divulgação das entidades participantes, designadamente associações ligadas ao setor ambiental, saúde e bem-estar, estabelecimentos de ensino, empresas e produtores biológicos, havendo também um espaço de restauração, onde serão servidos almoços e jantares biológicos.

No último dia, 4 de junho, durante a manhã, a partir das 9h, terá lugar a caminhada “Anadia + Verde”, em parceria com o Clube Saca Trilhos e o Ginásio Cross Company, numa extensão de sete quilómetros. As inscrições decorrem até ao dia 20 de maio.

A tarde de domingo vai ser dedicada às crianças, no âmbito do Dia Internacional da Criança, com muita animação e atividades para os mais novos.

O Município de Anadia pretende, com a realização deste evento, sensibilizar a comunidade para a necessidade de uma alteração de comportamentos em prol de um ambiente mais sustentável e a adoção e promoção de hábitos de vida saudáveis.

Serão três dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, que irão ainda proporcionar bons momentos de confraternização. As entradas são livres.