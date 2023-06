Férias Desportivas e Culturais de Verão com inscrições abertas

Encontram-se a decorrer, na Secretaria das Piscinas Municipais de Anadia, as inscrições para as “Férias Desportivas e Culturais” de verão, promovidas pelo Município, que vai decorrer, entre 3 e 28 de julho, das 9h às 17h, num total de quatro semanas. A atividade é direcionada a crianças entre os 6 e os 14 anos de idade e pretende ocupar, de forma salutar e enriquecedora, as férias de verão.

As ações vão ser desenvolvidas nos vários espaços municipais, nomeadamente no Complexo Desportivo de Anadia, Biblioteca Municipal, Cineteatro Anadia, Museu do Vinho Bairrada, Museu das Duas Rodas (Sangalhos), Ecoparque, Parque Urbano da Cidade (Anadia) e no Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional (Sangalhos), abrangendo as áreas do ambiente, cultura, desporto, expressão artística e outros domínios de relevante interesse para as crianças e jovens.

Este projeto tem como principais objetivos criar a oportunidade para que as crianças e os jovens experimentem um conjunto de modalidades desportivas e atividades de âmbito sociocultural, sensibilizando-os para a continuidade da sua prática e para a transmissão de valores coincidentes com uma forma de vida saudável; promover a formação integral das crianças e jovens, bem como reforçar os laços de amizade e de intercâmbio, o conhecimento do meio e da realidade e fomentar a cooperação e o trabalho de equipa; e colmatar a crescente necessidade dos pais e encarregados de educação em arranjar contextos de ocupação adequados, para a frequência dos seus educandos, durante a interrupção das atividades escolares.

O valor da inscrição é de 40€/semana. A organização fornece a todos os participantes o almoço, devendo as crianças trazer o lanche para os períodos da manhã e da tarde.